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В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

Артем КилькинАртемКилькин
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020

В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020