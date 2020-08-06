В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020
В Ленинградской области вовсю идут соревнования молодых профессионалов Worldskills 2020