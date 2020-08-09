Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

В пространстве Kino Corner проходит закрытый фестиваль граффити, на котором более десяти уличных художников, среди которых – Hoodgraffteam, Van Gee, Lislub, Urban Fresco и др., - занимаются росписью стен с изображением культовых персонажей «Ленфильма»

Олег ЗолотоОлегЗолото
Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner

Закрытый фестиваль граффити на открывшемся культурно-событийном пространстве киностудии «Ленфильм» Kino Corner