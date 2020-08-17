На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО
На «Ленфильме» открылось культурное пространство Kino Corner
Фото: Олег ЗОЛОТО