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В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

Олег ЗолотоОлегЗолото
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя

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