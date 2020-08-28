В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя
В «Доме книги» в Петербурге прошла презентация книжной премьеры года - книги «Курск» 20 лет спустя