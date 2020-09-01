Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Фото: Олег ЗОЛОТО
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти
Первое сентября в Муринском центре Образования №2, одном из самых больших учебных заведений в Ленобласти