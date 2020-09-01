Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников