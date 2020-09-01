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Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Артем КилькинАртемКилькин
Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

Кадетская школа в Санкт-Петербурге приняла в свои ряды новых первоклассников

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