Шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге. 2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров, чтобы установить новый рекорд Гинесса
Шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге. 2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров, чтобы установить новый рекорд Гинесса
Шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге. 2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров, чтобы установить новый рекорд Гинесса
Шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге. 2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров, чтобы установить новый рекорд Гинесса
Шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге. 2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров, чтобы установить новый рекорд Гинесса
Шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге. 2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров, чтобы установить новый рекорд Гинесса
Шоу дронов в честь конца Второй мировой войны прошло в Санкт-Петербурге. 2200 световых беспилотников поднялись в ночное небо на высоту в 600 метров, чтобы установить новый рекорд Гинесса