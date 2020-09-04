На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы