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На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

Артем КИЛЬКИН
На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

На Пискарёвском мемориальном кладбище зажгли факел от Вечного огня, чтобы пронести его частичку по всей Дороге жизни в честь 75-летия Великой Победы

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