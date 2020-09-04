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На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

Артем КИЛЬКИН
На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

На мемориале «Разорванное кольцо» в Ленинградской области торжественно отметили окончание День окончания Второй мировой войны

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