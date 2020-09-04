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Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

Умная остановка вновь появилась на Гостином дворе в Санкт-Петербурге

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