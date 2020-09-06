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Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

Вакцинация против гриппа в мобильном пункте у станций метро «Гражданский проспект» в Петербурге

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