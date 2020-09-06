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Экономика
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Спорт
Звезды
Ищем дом
Здоровье
Наши права
Наука
Коронавирус
Афиша
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Спецпроекты
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6 сентября 2020 23:42
Фреска с портретом Довлатова появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге
Артем КИЛЬКИН
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Фреска с портретом Довлатова появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге
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