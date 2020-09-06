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Фреска с портретом Довлатова появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Фреска с портретом Довлатова появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Фреска с портретом Довлатова появилась во дворе на Рубинштейна в Санкт-Петербурге

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