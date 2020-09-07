Красная зона Мариинской больницы, где врачи лечили пациентов с COVID-19 во время пандемии.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сдача ЕГЭ в период пандемии в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Солдат в оцеплении во время парада ко Дню победы в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Почетный караул во время парада ко Дню победы в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Девушка загорает на окне во время изоляции из-за карантина
Фото: Артем КИЛЬКИН
Лучшие фото этого необычного лета в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Лучшие фото этого необычного лета в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Пляж на Финском заливе.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Огненный закат и надвигающийся ливень над Невой и стрелкой Васильевского острова
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жители Петербурга во вновь открытом уличном кафе после снятия ограничений по карантину, на фоне стены памяти погибших врачей
Фото: Артем КИЛЬКИН
Летние веранды ресторанов открылись в Санкт-Петербурге после пандемии COVID-19
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жители Петербурга купаются в жаркую погоду в Финском заливе
Фото: Артем КИЛЬКИН
Улица Гороховая с видом на Адмиралтейство в период пандемии в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Колонна танков у здания Эрмитажа во время парада ко Дню победы
Фото: Артем КИЛЬКИН
Уличное голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН
Аэропорт Пулково. 1 июля 2020 года голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
День ВМФ — особенное событие. В этот день проходит парад с участием более четырех десятков военных кораблей и подводных лодок, а также около сорока самолетов и вертолетов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В День ВМФ проходит парад с участием более четырех десятков военных кораблей и подводных лодок, а также около сорока самолетов и вертолетов. На фото: точная копия исторического парусного корабля «Полтава».
Фото: Олег ЗОЛОТО
На Серафимовском кладбище прошла траурная церемония, посвященная трагической дате — ровно 20 лет назад затонула подводная лодка «Курск».
Фото: Олег ЗОЛОТО
На проспекте Ветеранов в сквером установили памятник Виктору Цою.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Экспозиция выставки «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898 – 2019. Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено около 1500 предметов почти от 600 дарителей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Закатное небо над Невой и вид на Князь-Владимирский собор
Фото: Олег ЗОЛОТО
12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг страны. Впечатляющую акцию провели двое спортсменов из сборной России по гидрофлаю.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Борницкий карьер. Красивый рукотворный карьер расположился в Гатчинском районе. Отличительная особенность места - высокая насыпь, поверхность которой у одних ассоциируется с песчаными барханами в пустыне, у других - с поверхностью Марса
Фото: Олег ЗОЛОТО
Грозовое небо на въезде в Санкт-Петербург
Фото: Олег ЗОЛОТО