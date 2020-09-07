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Лучшие фото этого необычного лета в Санкт-Петербурге

Красная зона Мариинской больницы, где врачи лечили пациентов с COVID-19 во время пандемии.

Красная зона Мариинской больницы, где врачи лечили пациентов с COVID-19 во время пандемии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сдача ЕГЭ в период пандемии в Санкт-Петербурге

Сдача ЕГЭ в период пандемии в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Солдат в оцеплении во время парада ко Дню победы в Санкт-Петербурге

Солдат в оцеплении во время парада ко Дню победы в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Почетный караул во время парада ко Дню победы в Санкт-Петербурге

Почетный караул во время парада ко Дню победы в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка загорает на окне во время изоляции из-за карантина

Девушка загорает на окне во время изоляции из-за карантина

Фото: Артем КИЛЬКИН

Лучшие фото этого необычного лета в Санкт-Петербурге

Лучшие фото этого необычного лета в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Лучшие фото этого необычного лета в Санкт-Петербурге

Лучшие фото этого необычного лета в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пляж на Финском заливе.

Пляж на Финском заливе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Огненный закат и надвигающийся ливень над Невой и стрелкой Васильевского острова

Огненный закат и надвигающийся ливень над Невой и стрелкой Васильевского острова

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга во вновь открытом уличном кафе после снятия ограничений по карантину, на фоне стены памяти погибших врачей

Жители Петербурга во вновь открытом уличном кафе после снятия ограничений по карантину, на фоне стены памяти погибших врачей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Летние веранды ресторанов открылись в Санкт-Петербурге после пандемии COVID-19

Летние веранды ресторанов открылись в Санкт-Петербурге после пандемии COVID-19

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга купаются в жаркую погоду в Финском заливе

Жители Петербурга купаются в жаркую погоду в Финском заливе

Фото: Артем КИЛЬКИН

Улица Гороховая с видом на Адмиралтейство в период пандемии в Санкт-Петербурге

Улица Гороховая с видом на Адмиралтейство в период пандемии в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Колонна танков у здания Эрмитажа во время парада ко Дню победы

Колонна танков у здания Эрмитажа во время парада ко Дню победы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уличное голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге

Уличное голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Аэропорт Пулково. 1 июля 2020 года голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Аэропорт Пулково. 1 июля 2020 года голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

День ВМФ — особенное событие. В этот день проходит парад с участием более четырех десятков военных кораблей и подводных лодок, а также около сорока самолетов и вертолетов.

День ВМФ — особенное событие. В этот день проходит парад с участием более четырех десятков военных кораблей и подводных лодок, а также около сорока самолетов и вертолетов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В День ВМФ проходит парад с участием более четырех десятков военных кораблей и подводных лодок, а также около сорока самолетов и вертолетов. На фото: точная копия исторического парусного корабля «Полтава».

В День ВМФ проходит парад с участием более четырех десятков военных кораблей и подводных лодок, а также около сорока самолетов и вертолетов. На фото: точная копия исторического парусного корабля «Полтава».

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Серафимовском кладбище прошла траурная церемония, посвященная трагической дате — ровно 20 лет назад затонула подводная лодка «Курск».

На Серафимовском кладбище прошла траурная церемония, посвященная трагической дате — ровно 20 лет назад затонула подводная лодка «Курск».

Фото: Олег ЗОЛОТО

На проспекте Ветеранов в сквером установили памятник Виктору Цою.

На проспекте Ветеранов в сквером установили памятник Виктору Цою.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Экспозиция выставки «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898 – 2019. Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено около 1500 предметов почти от 600 дарителей.

Экспозиция выставки «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898 – 2019. Русский музей открыл выставку даров в Корпусе Бенуа, Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах. Всего представлено около 1500 предметов почти от 600 дарителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Закатное небо над Невой и вид на Князь-Владимирский собор

Закатное небо над Невой и вид на Князь-Владимирский собор

Фото: Олег ЗОЛОТО

12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг страны. Впечатляющую акцию провели двое спортсменов из сборной России по гидрофлаю.

12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг страны. Впечатляющую акцию провели двое спортсменов из сборной России по гидрофлаю.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Борницкий карьер. Красивый рукотворный карьер расположился в Гатчинском районе. Отличительная особенность места - высокая насыпь, поверхность которой у одних ассоциируется с песчаными барханами в пустыне, у других - с поверхностью Марса

Борницкий карьер. Красивый рукотворный карьер расположился в Гатчинском районе. Отличительная особенность места - высокая насыпь, поверхность которой у одних ассоциируется с песчаными барханами в пустыне, у других - с поверхностью Марса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Грозовое небо на въезде в Санкт-Петербург

Грозовое небо на въезде в Санкт-Петербург

Фото: Олег ЗОЛОТО

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