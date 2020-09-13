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Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Полина ШАНДРАК
Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

Выборы в Ленинградской области: Как голосует 47-й регион

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