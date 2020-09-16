Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга