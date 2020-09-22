Блоковская миля - забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока

Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока
Забег в костюмах Серебряного века прошел в Петербурге на улице Александра Блока