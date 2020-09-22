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В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

Олег ЗОЛОТО
В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

В Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

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