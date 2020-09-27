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В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках

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