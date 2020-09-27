В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках
В Санкт-Петербурге отпраздновали День туризма массовым заплывом на сапах и аквабайках