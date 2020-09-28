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В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

Олег ЗОЛОТО
В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

В Петербурге в сквере имени Льва Мациевича на один день открылся музей воздухоплавания под открытым небом

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