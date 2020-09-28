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Сегодня:

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

Первый в России специализированный центр для занятий керлингом открылся в Петербурге

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