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В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

Олег ЗОЛОТО
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию

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