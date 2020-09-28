В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию
В Петербурге открылось пространство «ШКАФ» - новое пространство, соединившее библиотеку и арт-резиденцию