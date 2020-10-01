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Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.

Фото: Олег ЗОЛОТО

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