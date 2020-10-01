Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24. Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе внешнего вида машины Лении Циколенко.
Фото: Олег ЗОЛОТО