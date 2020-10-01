40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге