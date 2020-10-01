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40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

Олег ЗОЛОТО
40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

40 лет со дня открытия офтальмологического отделения ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге

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