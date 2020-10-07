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Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Артем КИЛЬКИН
Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

Врачей в Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса

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