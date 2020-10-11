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Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Артем КИЛЬКИН
Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до декабря

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