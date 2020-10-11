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В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

Олег ЗОЛОТО
В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

В Петербурге создают «Поезд Победы», который расскажет об истории Великой Отечественной войны

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