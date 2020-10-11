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Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Олег ЗОЛОТО
Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

Фестиваль клёна в Ботаническом саду Петра Великого

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