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Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Артем КИЛЬКИН
Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

Волонтеры Санкт-Петербурга проходят подготовку к работе в красной зоне

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