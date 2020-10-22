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В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро. Помощники, без которых теперь нельзя провозить коляски в метро, могут подоспеть отнюдь не скоро

Олег ЗОЛОТО
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро

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