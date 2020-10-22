В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро. Помощники, без которых теперь нельзя провозить коляски в метро, могут подоспеть отнюдь не скоро

В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро
В Петербурге работают новые правила по перевозке колясок в метро