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Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса - с 26 октября 2020 года пускать в магазины, такси и общественный транспорт будут только в масках

Олег ЗОЛОТО
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса

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