Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса - с 26 октября 2020 года пускать в магазины, такси и общественный транспорт будут только в масках

Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса
Власти Петербурга объявили в введении новых ограничений из-за коронавируса