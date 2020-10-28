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В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым

Олег ЗОЛОТО
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.

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