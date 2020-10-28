В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.
В Выборге в Спасо-Преображенском соборе завершилась церемония прощания с убитым несколько дней назад крупным бизнесменом и муниципальным депутатом Александром Петровым.