Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка.

Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка

Рекомендуемые