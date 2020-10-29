В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка
В Санкт-Петербурге на борьбу с коронавирусом готовятся отправить «четвероногий отряд» из собак породы шалайка