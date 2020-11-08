На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов