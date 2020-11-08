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На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

Артем КИЛЬКИН
На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге проходят облавы на бары, которые отказываются закрываться после 23-х часов

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