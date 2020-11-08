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Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Артем КИЛЬКИН
Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Фестиваль «Чудо света 2020» проходит в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

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