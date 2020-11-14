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Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Артем КИЛЬКИН
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива

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