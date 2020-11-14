Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива
Музей под открытым небом появился у стен Центра «Эрмитаж-Выборг». Первый экспонатом стали колонны, поднятые со дна Финского залива