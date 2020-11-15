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На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

Артем КИЛЬКИН
На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

На территории Ленинградской области продолжается мусорная реформа, там ввели в эксплуатацию новый завод по сортировке отходов

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