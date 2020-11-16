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Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Олег ЗОЛОТО
Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

Центр Санкт-Петербурга начали украшать перед праздниками - новогодняя елка зажглась у Гостиного двора

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