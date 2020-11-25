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Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Артем КИЛЬКИН
Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

Мужчина в Колпино взял в заложники своих шестерых детей и удерживал их в течении пяти часов

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