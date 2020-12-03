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Сегодня:

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Артем КИЛЬКИН
Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

Новую партию вакцины от covid-19 привезли в Санкт-Петербург

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