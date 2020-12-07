В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники