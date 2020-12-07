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В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

Олег ЗОЛОТО
В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

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