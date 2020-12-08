Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге
Новогоднюю елку установили на Дворцовой площади в Петербурге