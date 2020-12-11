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ФОТО ДНЯ: Первый лед сковал реки и каналы в Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Первый лед встал на реках и каналах в Петербурге

Первый лед встал на реках и каналах в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

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