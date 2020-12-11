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Звезды
Ищем дом
Здоровье
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Коронавирус
Афиша
Колумнисты
Происшествия
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11 декабря 2020 15:58
ФОТО ДНЯ:
Первый лед сковал реки и каналы в Петербурге
Олег ЗОЛОТО
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Первый лед встал на реках и каналах в Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
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