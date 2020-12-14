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Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Олег ЗОЛОТО
Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

Тысячи гирлянд, ярких дождей, звезд и шаров уже украшают улицы Петербурга накануне Нового года

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