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Рождественская ярмарка открылась на манежной площади в Санкт-Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Рождественская ярмарка открылась на манежной площади в Санкт-Петербурге

Рождественская ярмарка открылась на манежной площади в Санкт-Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

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