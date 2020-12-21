Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Учебно-тренировочные полеты молодых летчиков транспортной авиации на самолетах Ан-72, Ан-26, Ан-12, Ту-134 в аэропорту Левашово в Санкт-Петербурге

Рекомендуемые