Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге