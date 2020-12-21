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Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Временный госпиталь для больных COVID-19 в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

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