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Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Олег ЗОЛОТО
Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

Впервые в России деревья стали точками на туристической карте: сразу шесть «зеленых» маршрутов разработали в Санкт-Петербурге

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