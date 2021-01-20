В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы