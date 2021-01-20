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В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

В Санкт-Петербурге до 15 апреля установлен запрет выхода на лед, но это не мешает горожанам пешком прогуливаться по акватории Невы

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