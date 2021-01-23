В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг