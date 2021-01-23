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В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

В Санкт-Петербурге, в центре города, прошел несанкционированный митинг

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