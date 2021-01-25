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Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Артем КИЛЬКИН
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена

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