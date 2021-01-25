Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с профессиональным праздником учащихся педагогического университета им. А. И. Герцена